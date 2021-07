Where the Heart Leads – Launch Trailer zum Release

Amature Studio zeigt zum heutigen Release von Where the Heart Leads den offiziellen Launch Trailer. Das emotionale Adventure ist ab sofort für PS4 erhältlich.

In Where the Heart Leads schreibt ihr die Geschichte in Whit Andersons zweiter Lebenschance neu. Durchlebt dabei die Wirren des jungen Erwachsenenalters, der ersten Liebe, der alternden Eltern und komplexen Beziehungen in einer kleinen Stadt, die stetig wächst und sich verändert.

Jedes Wort und jede Handlung kann der Geschichte eine neue Richtung geben, was in eine weitläufige, verzweigte Erzählung mit Hunderten von Auswahlmöglichkeiten und Dutzenden von Enden resultiert. Werden eure Entscheidungen zu grüneren Weiden auf der anderen Seite des Schicksals führen oder euch zurück nach Hause bringen?

„Als wir diese Geschichte schrieben, wurde uns klar, dass wir Teile unseres eigenen Lebens auf alle Arten teilen, auf die Whits Reise erzählt werden kann“, sagte Todd Keller, Director bei Armature Studio. „Letztendlich ging es bei Where the Heart Leads mehr darum, einander zu finden, als ein Zuhause. Ich hoffe, dass die Spieler sich beim Schreiben ihrer eigenen Geschichte inspiriert fühlen, sich wieder mit ihren Lieben zu verbinden – es ist nie zu spät und noch nie war es wichtiger.“

Das Script von Where the Heart Leads umfasst mehr als 600.000 Wörter, das mit fünf Romanen oder den allergrößten AAA-RPGs konkurrieren kann. In Hunderte von Entscheidungen, von denen viele Whits Leben unerwartet auf einen neuen Weg bringen können, erlebt ihr, wie Jahreszeiten, Jahre und dessen Folgen Karthago verändern, eine kleine Stadt mit einer reichen, denkwürdigen Besetzung und Geschichte.

Where the Heart Leads ist ab sofort für PlayStation 4 erhältlich.