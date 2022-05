White Day: A Labyrinth Named School erscheint für PS5

PQube und Entwickler SONNORI bringen ihre Horror-Erfahrung White Day: A Labyrinth Named School noch einmal auf die PS5, während die Entwicklung des Nachfolgers White Day 2 auf Hochtouren läuft.

White Day gilt als eine schaurigsten Spiele aller Zeiten vor. Am Vorabend des Feiertags „White Day“, an dem üblicherweise Geschenke verteilt werden, schleicht sich der neue Schüler der Yeondu High School, Hee-Min Lee, in die Schule, um eine Schachtel mit Süßigkeiten für das Mädchen seiner Träume zu verstecken. Doch als die Rollläden der Schule zuschlagen, findet er sich über Nacht im Gebäude wieder, gejagt von einem mörderischen Hausmeister und heimgesucht von den aufgewühlten Seelen der Toten.

Hee-Min Lee muss im verborgen bleiben, Hinweise lösen und die dunklen Geheimnisse der Vergangenheit des Gebäudes aufdecken, um die tödlichen Bedrohungen zu überleben. Da es keine Waffen gibt, um sich zu verteidigen, darf man sich auch keinen Fehler erlauben, um diesem Schreckgespenst, das vor Geheimnissen und mehreren Enden nur so strotzt, zu entkommen.

White Day bezieht hierzu Inspirationen aus dem berüchtigten koreanischen First-Person-Survival-Horror aus dem Jahr 2001, der von Originalfans als eines der gruseligsten Spiele aller Zeiten angesehen wird. Das Spiel wurde für moderne Spieler komplett umgebaut und schließlich für ein westliches Publikum lokalisiert. Neben brandneuen visuellen und Audioeffekten gibt es hier einen brandneuen Charakter, ein neues Szenario, neu gestaltete Geister, sowie spezielle Enden, die extra für dieses Remake erstellt wurden.

White Day: A Labyrinth Named School erscheint voraussichtlich im September für PS5.