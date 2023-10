Wo bleibt eigentlich die PS5 Slim? Pläne wieder vom Tisch?

Wenn es nach den üblichen Insidern ginge, sollte im vergangenen September das neue PS5 Modell mit dem abnehmbaren Laufwerk verfügbar sein, die landläufig als PS5 Slim bezeichnet wird. Von dieser ist jedoch weit und breit nichts zu sehen, weshalb man seine Aussagen dazu jetzt wieder ändert.

Gerüchte um ein angeblich neues PS5-Modell gibt es schon seit dem letzten Jahr, wo erstmals eine neue Version mit abnehmbarem Laufwerk erwähnt wurde. Der Höhepunkt dieser Gerüchte wurde erreicht, als ein Video mit einem passendem Dummy-Gehäuse im Netz auftauchte, was durchaus für eine baldige Verfügbarkeit sprach.

Insider rechtfertigt sich zu PS5 Slim Gerüchten

Auf Nachfrage bei dem besagten Insider Tom Henderson rechtfertigt sich dieser nun für seine vorherigen Aussagen, wonach es durchaus immer möglich ist, dass sich die Pläne der Hersteller ändern, insbesondere, wenn man diese so weit im Voraus trifft. Das sei ein alltäglicher Vorgang.

„Wenn man über etwas berichtet, das in zwölf Monaten kommen soll, und das in einer Branche, in der rigorose Veränderungen und Verschiebungen an der Tagesordnung sind, dann passiert so etwas.“

Laut dem Insider würde Sony aber weiterhin an dem neuen Modell festhalten, die Pläne würden sich lediglich verzögern – obwohl erst vor wenigen Wochen der September erneut als Launch-Termin genannt wurde. Sollte Sony tatsächlich ein neues PS5-Modell für den vergangenen September geplant haben, dürfte dieses auch schon in Massen vorproduziert worden sein und nun in irgendwelchen Lagern verweilen.

Über die Gründe für die Verspätung lässt sich natürlich spekulieren. Anscheinend sind die Lager bei Sony mit dem alten Modell noch sehr gut gefüllt, wie sich anhand der jüngsten und immer wiederkehrenden Verkaufsaktion der PS5 ableiten lässt. Zudem liefert man das offizielle EA Sports FC 24 und Marvel’s Spider-Man 2 Bundle noch mit dem alten Modell aus, die durch ein neues sicherlich torpediert worden wären.

Insgesamt scheinen die Absätze der PS5 in den letzten Monaten etwas an Fahrt zu verlieren, wie auch Sony eingeräumt hat. Zwar ist die Konsole an sich noch sehr erfolgreich, die angestrebten Verkaufsziele für dieses Geschäftsjahr wird man aber wohl verfehlen.

An der Glaubwürdigkeit des Insiders muss man nun auch nicht gleich zweifeln, der mit seiner Vorhersage zu PlayStation Portal (hier vorbestellen) und den PlayStation Earbuds ebenfalls richtig lag.