WWE 2K22 – Trailer stellt die Verbesserungen vor

Mit WWE 2K22 soll alles wieder besser werden, nachdem das Franchise zuletzt eine echte Bruchlandung hingelegt hat. Ein Trailer rückt heute in den Fokus, worauf man sich mit WWE 2K22 freuen kann.

Unter dem Motto: „It hits different“ möchte man eine Art Neustart der Serie ausrufen, wozu unter anderem ein brandneues Face-Scan-System zum Einsatz kommt, das aus 80 High-Resolution Kameras besteht.

Dahinter arbeitet eine neue Software, die noch so jedes kleinste Detail erfasst und daraus unglaublich präzise 3D-Modelle erschaffen kann. Dies resultiere vor allem daraus, dass die letzten Scans bereits einige Jahre auf dem Buckel hatten.

„Die komplett neu gestaltete Gameplay-Engine erweckt alle Aspekte der WWE-Action zum Leben,“ heißt es von 2K Games. „Wenn ihr den Ring betretet, wird das Gameplay ernsthaft anders, mit jedem Tauchgang, Kick-Out und jedem Finishing-Move fühlt es sich an, als ob es direkt in eurem Wohnzimmer passiert.“ 2K Games

Zudem wurden in WWE 2K22 neue Steuerelemente implementiert, um ein nahtloses und intuitives Erlebnis für alle Spielstärken zu gewährleisten, während hochqualifizierte Athleten weiterhin einzigartige Moves zeigen können. Mittels der neu gestalteten Gameplay-Engine ist selbiges nun reaktionsschnell und so konfiguriert, um euch grenzenlose Kombos, Konter und Finishing-Moves direkt in die Hand zu geben.

Ob man nun an WrestleMania, dem SummerSlam oder dem Royal Rumble teilnimmt, WWE 2K22 wird sich jedes Mal wie ein Titelmatch anfühlen, versichert, ergänzt von wiederkehrenden Spielmodi wie MyGM, MyFACTION, MyRISE, Universe Mode und der Creation Suite.

WWE 2K22 erscheint im März 2022.