WWE 2K23 – John Cena DLC setzt Kauf einer echten Actionfigur voraus

Bis dahin muss man mit der offiziell angekündigten Roadmap für WWE 2K23 zufrieden geben, die immerhin 24 zusätzliche Gesichter verspricht. Dazu gehören der dreimalige ehemalige Weltmeister Bray Wyatt, die ehemaligen Raw Tag Team Champions Luke Gallows und Karl Anderson, auch bekannt als The O.C., die 2022 in die WWE Hall of Fame aufgenommenen Scott Steiner und Rick Steiner, die Hollywood-Ikone Zeus, der SmackDown-Kommentator und fünfmalige Intercontinental Champion Wade Barrett sowie die erste dreifache WWE Divas Champion Eve Torres.

Gleich vorweg, in Europa wird es den DLC vorerst nicht geben. Denn dazu ist der Kauf einer John Cena Actionfigur von Mattel bei Walmart in den USA notwendig. Sobald man den Kauf mit einem Kassenbon nachweisen kann, kann man sich den DLC über eine spezielle Promo-Redemption Website abholen. Die Actionfigur-Variante steht anschließend im MyFaction-Mode zur Verfügung.

What do you think?