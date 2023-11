Xbox-Boss sieht PlayStation-User zukünftig als Teil der Community

Auch wenn man bei Xbox kaum Zeit verliert, um möglichst viele Spiele von PlayStation abzuziehen, sobald man einen Publisher oder Entwickler aufgekauft hat, sieht man die PlayStation-User langfristig als Teil der Xbox-Community. Gleiches sagt man über die Nintendo-Spieler.

Das sagte Xbox Boss Phil Spencer gegenüber der japanischen Famitsu, wonach dieser auf eine Zukunft in der Industrie anspielt, bei der es Xbox nicht nur als Spielkonsole geben wird. Spencer vergleicht dieses Szenario in etwa mit dem, wie es jetzt schon mit dem Steam Deck oder dem ROG Ally der Fall ist, wo nicht allein die Hardware entscheidet, auf der man spielt, sondern der Spieler dahinter.

„Zunächst bin ich sehr gespannt und aufgeregt, was die Zukunft bringt. Was die Hardware betrifft, denke ich, dass es nicht nur darum geht, sich an das anzupassen, was andere Unternehmen tun, sondern auch darum, Xbox-Usern etwas Einzigartiges zu bieten. . Während wir ROG Ally und Steam Deck als Teil der Xbox-Community betrachten, müssen wir uns auch die vielen Nintendo Switch- und PlayStation-Benutzer in Zukunft als Teil der Xbox-Community vorstellen. Ebenso halten wir es für wichtig, sicherzustellen, dass sich alle, die weiterhin Xbox-Spiele spielen, einschließlich derjenigen, die Game Pass auf dem PC spielen, in der Community gleichberechtigt fühlen. Es gibt noch viel zu tun.“