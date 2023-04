Xbox-Insider zeigt schonungslos auf, wie sehr Microsoft die eigene Konsole vernachlässigt

Warum die Xbox wohl nie mit Sony oder Nintendo mithalten kann, wird in diesen Tagen offensichtlicher denn je. Microsoft hat scheinbar wenig Interesse daran, die Xbox Series X|S zum Erfolg zu führen. Stattdessen liefert man zunächst eine starke Hardware ab und lässt sie dann ungenutzt liegen.

Diese Meinung hat sich inzwischen unter Spielern in den Köpfen festgesetzt, wird nun aber auch schonungslos von einem Xbox-Insider vor Augen geführt, der in einer Serie von Tweets zusammenfasst, was bei Xbox derzeit alles falsch läuft.

Hauptkritikpunkt ist die Spiele-Entwicklung, inbesondere was die First-Party-Games betrifft. Mit 343 Industries hat man im Grunde einen Top-Entwickler zur Hand, aber genau hier hat die jüngste Entlassungswelle von Microsoft am härtesten zugeschlagen. Unklar ist, ob das eigentliche Zugpferd der Xbox, die Halo-Serie, überhaupt noch eine Zukunft hat?

Und selbst wenn man schon einen Xbox-Exklusivttitel wie derzeit Redfall am Start hat, macht dieser nicht unbedingt die beste Figur. Das zeigte sich in dieser Woche, nachdem Entwickler Arkane verkündet hat, dass der Shooter zum Release gerade einmal 30fps bieten wird. Einen Performance-Modi mit 60fps möchte man erst zu einem späteren Zeitpunkt nachliefern, was für den Moment jedoch ein ziemlich schwaches Bild für den Exklusivtitel abgibt.

Generell wird das Angebot an First-Party-Games auf Xbox als viel zu schwach eingeschätzt, wobei das Jahr 2022 ein absoluter Tiefpunkt war. Dass dann potentielle First-Party-Games nur für den PC erscheinen, ist ein zusätzlicher Schlag ins Gesicht für jeden Xbox-Spieler.

Xbox hat keine Priorität bei Microsoft

Analysiert man das Vorgehen von Microsoft, glaubt man, dass die Xbox überhaupt keine Priorität bei Microsoft genießt. Investitionen werden vielmehr in den PC- und Mobile-Markt getätigt, die von sich aus schon viel größer sind.

Die anstehende Übernahme von Activision / Blizzard resultiert nach Einschätzungen später auch darin, um Blizzard auf dem PC noch größer zu machen, was man durchaus als OK ansieht, wenn damit die ohnehin bestehende Core-Community weiterhin tolle Erlebnisse haben kann. Wie sich die Übernahme auf Xbox auswirkt, ist derzeit nicht abzusehen. Ein exklusives Call of Duty wird es vorerst jedoch nicht geben.

Schließlich spricht man den Game Pass an, der real auf dem PC viel größer ist und dort auch viel schneller wächst, als auf der Xbox. Dabei war der Game Pass mal ein Xbox-Produkt. Hier zeigen sich zudem teils unfaire Unterschiede, wonach Xbox-Spieler für das Online-Play bezahlen müssen, wo PC-Spieler alles gratis erhalten. Profitabel wird der Game Pass keinesfalls für Microsoft sein, sondern übt eher einen schädlichen Einfluss auf die Industrie aus, wie man selbst bei Microsoft feststellt.

Letztendlich zerpflückt man den oft zitierten Marketingspruch von Microsoft, wonach die Xbox der beste Ort sei, um zu spielen. Das sei er definitiv nicht, sondern der PC. Die eigene Fan-Gemeinde auf Xbox wird hingegen regelmäßig vor den Kopf gestoßen und enttäuscht.

Sollte sich dieser Trend so fortsetzen, bleibt die Frage, was will Microsoft mit der Xbox überhaupt? Nur um eine Konkurrenz gegenüber Sony und Nintendo aufrecht zu erhalten, koste es, was es wolle?