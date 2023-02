Microsoft räumt ein, dass Spiele im Game Pass den Verkäufen schaden

Vor wenigen Tagen hatte man daher vorgeschlagen, dass man Call of Duty aus dem Deal herausnimmt oder einen Teilverkauf an Microsoft vorschlägt, der möglicherweise nur Activision oder nur Blizzard umfasst. Indes übt auch Activision immer mehr Druck auf die Behörden aus, die davor warnen, den Deal nicht scheitern zu lassen, was erhebliche negative Auswirkungen zur Folge hätte.

Mit dieser Einsicht und dem Eingeständnis bestätigt man quasi die Befürchtungen von Sony, dass ein mögliches Call of Duty im Game Pass den Wettbewerb erheblich verzerren würde. Das ist auch der Grund, warum sich die Kartellbehörden derzeit noch gegen die Übernahme stellen und sie in der aktuellen Form nicht genehmigen möchten.

Auch Activision stand dem Game Pass bislang immer recht kritisch gegenüber, wie ebenfalls in dem Bericht zu lesen ist. Nach deren Ansicht würde die Aufnahme von Spielen in Abonnementdienste die Buy-2-Play-Verkäufe ernsthaft kannibalisieren, insbesondere dann, wenn es sich um neue und Day One-Releases handelt.

Das steht im deutlichen Gegensatz zu dem, was Microsoft zuvor immer wieder gesagt hat. Im Fall von Forza 4 äußerte der Xbox Box Phil Spencer einst, dass man durch den Game Pass umgehend mehr Spieler generiert, was wiederum zu mehr Verkäufen des Spiels führe.

Gegenüber der britischen Competition and Markets Authority (CMA) heißt es in einem vorläufigen Bericht, dass man einen prozentualen Rückgang der Verkäufe von Base Games feststellen kann.

