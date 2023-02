Stray Blade hat ein Release-Datum

Zudem erwarten einen in Acrea verschiedenste Landschaften, von überwucherten Stadtruinen zu Eishöhlen und verschlungenen Schluchten. Mit seinem Begleiter erkundet man jeden Winkel dieser sich ständig verändernden Welt, in der überall neue Abenteuer lauern. Jede Entdeckung bringt Schätze mit sich, darunter seltene Materialien, Rezepte, Waffen, Überlieferungen aus der Vergangenheit und atemberaubende Orte.

Mit seinem treuen Begleiter Boji macht man sich in Stray Blade auf den Weg, um in einem verwüsteten und vom Krieg zerrütteten Land das Gleichgewicht wiederherzustellen und die Freiheit zurückzuerlangen. Auf diesem Weg erkundet man verschollene Städte und die gewaltigen Thronsäle mächtiger Gottkönige.

