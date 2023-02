Dead Island 2 Release wieder vorgezogen & Gold-Meldung

Während man die Wahrheit hinter dem Ausbruch aufdeckt, erfährt man auch, wer – oder was – man eigentlich ist. Überleben, sich weiterentwickeln, die Welt retten – ein ganz normaler Tag in LA halt.

Bis es soweit ist, rückt man noch einmal die Story in den Mittelpunkt, die mehrere Jahre nach den Ereignissen des Originalspiels in Kalifornien stattfindet und einer neuen Gruppe von Überlebenden folgt, die durch eine von Zombies verseuchte offene Welt wandern.

Der Zombie-Survival-Titel erscheint nun schon am 21. April 2023 , was vor allem der heutigen Gold-Meldung zu verdanken ist. Damit ist die Entwicklung abgeschlossen und die restlichen Wochen zum Release werden genutzt, um am Feinschliff zu arbeiten.

