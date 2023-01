Xbox Series X|S bekommt erste Preiserhöhung

Ob sich die Preise irgendwann wieder in die andere Richtung bewegen, ist derzeit unklar. Sony optimiert derzeit die Produktionskosten der PS5 und wird hierzu vermutlich ein neues PS5 Modell gegen Ende des Jahres auf den Markt bringen, das die Digital- und Disc-Edition vereint. Ob sich dadurch etwas am Preis ändert, bleibt derzeit eine spannende Frage.

„Nach sorgfältiger Bewertung der Marktbedingungen in Japan haben wir uns entschieden, den empfohlenen Verkaufspreis für Xbox-Konsolen im Land zu ändern. Wir evaluieren regelmäßig die Auswirkungen der lokalen Preisgestaltung, um eine angemessene Konsistenz über die Regionen hinweg zu gewährleisten. Diese Preisanpassung betrifft unsere Kunden und war eine schwierige Entscheidung, aber wir werden auch in Zukunft das ultimative Xbox-Erlebnis bieten, das unsere Kunden erwarten.“

Wie Microsoft in einem Statement ( via Gematsu ) erklärt, seien die aktuellen Marktbedingungen der Grund dafür, dass man diese schwierige Entscheidung treffen muss. Der Preis steigt demnach von ¥54,978 auf ¥59,978 für die Xbox Series X und von ¥32,278 auf ¥37,978 für die Xbox Series S.

Microsoft hat damit begonnen, den Preis der Xbox Series X|S in ersten Regionen anzuheben, beginnend in Japan. Dieser Schritt deutete sich zuvor schon an und wird vermutlich in weiteren Regionen folgen.

What do you think?