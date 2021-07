Yu-Gi-Oh! Master Dual für PS5 & PS4 angekündigt

Konami hat heute Yu-Gi-Oh! Master Dual für PlayStation 5 und PS4 angekündigt, das man im Rahmen des „Yu-Gi-Oh! Digital Next“-Livestream präsentierte.

Yu-Gi-Oh! Master Dual lässt neue und alte Spieler das beliebte Yu-Gi-Oh! Trading Card Game in digitaler Form erleben. Weltweit können Spieler damit an aufregenden Kartenduellen teilnehmen, die zudem Spannung für alle Zuschauer bieten.

Anders als vorherige Yu-Gi-Oh!-Titel, die Elemente aus Manga und Anime adaptierten, richtet sich Yu-Gi-Oh! Master Dual komplett am Yu-Gi-Oh!-TCG aus und verspricht, das bisher vollständigste, digitale Yu-Gi-Oh!-TCG-Spiel zu werden.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL erscheint weltweit für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, iOS und Android – und wird der erste Yu-Gi-Oh!-Titel sein, der über detailreiche 4K-Grafik auf unterstützten Geräten verfügen wird.

Neben Yu-Gi-Oh! Master Dual wurde außerdem In Yu-Gi-Oh! Rush Dual für Nintendo Switch angekündigt. Basierend auf dem Rush Duel-Kartenspiel, welches seit letztem Jahr in Japan verfügbar ist, verwendet Yu-Gi-Oh! Rush Duel ein neues und spaßiges Regelwerk, welches Spieler mit Tempo Karten ziehen und Monster beschwören lässt. Duelle, in denen sich das Blatt sehr schnell wenden kann, sind hier an der Tagesordnung.