Zeigt Naughty Dog hier seine neue Fantasy IP?

Naughty Dog ist bekannt dafür, dass man Referenzen auf unangekündigte Projekte in den eigenen Spielen versteckt. Das könnte auch im Fall von The Last of Us Part I der Fall sein, und das nicht zum ersten Mal.

In einem Uncharted-Spiel wurden zum Beispiel einmal Referenzen auf The Last of Us gesichtet, die allerdings nur dann Sinn machten, nachdem man das Konzept des Spiels kannte. Im Remake von The Last of Us für PS5 wurden jetzt ebenfalls einige Artworks gefunden, die im Original noch nicht vorhanden waren und auf die spekulierte Fantasy-IP hinweisen könnten.

Hier haben Spieler diverse Poster ausfindig gemacht, die klar ein Fantasy-Setting zeigen. Eines dieser Bilder war auch schon in The Last of Us Part II zu sehen, bekam damals aber nicht die vielleicht gewünschte Aufmerksamkeit. Könnte Naughty Dog hier also nachlegen?

Die Fans im Netz spekulieren jedenfalls bereits eifrig, dass man auch in The Last of Us Part I gewisse Brotkrumen streut, auch wenn das wirklich nur rein spekulativ ist.

Naughty Dog arbeitet nach offiziellen Angaben derzeit an einer Art Survival-MMO, das im The Last of Us-Universum spielt und den fehlenden Multiplayer ersetzen wird. Dieses befindet sich wohl schon länger in Arbeit und soll voraussichtlich 2023 vorgestellt werden.

Zuletzt hieß es zu diesem:

„Es ist ein bisschen zu früh, um darüber zu sprechen. Vielleicht können wir darüber sprechen, wenn jemand bei PlayStation es preisgeben möchte, ansonsten halten wir es zurück. […] Ich habe ein neues Projekt, aber wir werden es für ein weiteres Summer Game Fest aufheben.“

In den kommenden Monaten wird man also eher weniger von Naughty Dog hören, so dass man wie üblich nur abwarten kann.