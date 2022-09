Mehr zu The Division Heartland dürfte man am 10. September auf dem Ubisoft Forward Event erfahren.

Zuvor war die Rede in einem Leak von vier spielbaren Modi, einschließlich Excursion Operations, der darauf abzielt, einen leichten Einstieg ins Spiel zu gewährleisten. Das Ziel in Excursion ist, Beute zu plündern, feindliche KIs zu bekämpfen und letztendlich mit einem Hubschrauber aus der Hot Zone zu entkommen.

Ziel ist es demnach, PVE-Missionen abzuschließen, Ausrüstung zu sammeln, und sich auf Battles in Excursion Operations vorzubereiten. Dazu schlüpft man in die Rolle als einer von sechs Agenten und kann zwischen drei Klassen wählen, alle mit ihren eigenen Vorteilen und Fähigkeiten.

Der Eintrag erfolgte offenbar zu früh, bestätigt zum Teil aber frühere Leaks. Beschrieben wird der Titel dort als Free-2-Play Survival-Action-Multiplayer-Shooter, der in einer Kleinstadt in Mittelamerika spielt.

