Silent Hill 2 – Erste Bilder aus dem Remake geleakt – Gerücht!

Supposedly more images of this remake: Credit @alej135 pic.twitter.com/mifC9ucJ4D

Was die aktuellen Bilder betrifft, sollen diese nicht direkt aus dem Spiel stammen, sondern aus einem Pitch oder einer Demo, die man Konami vorgelegt hat. Zudem liegen diese nur in sehr schlechter Qualität vor und zeigen den Protagonist des Spiels, der verschiedene Locations erkundet, sowie einen Feind. Auffällig ist zudem die Perspektive über die Schulterkamera, die sich vom original Silent Hill 2 unterscheidet.

Das Remake entsteht wohl bei Bloober Team, dessen Zusammenarbeit mit Konami alles andere als ein Geheimnis ist. Unklar ist lediglich, welches der Silent Hill-Spiele sie entwickeln, da sich offenbar mehrere Projekte in unterschiedlichen Studios in Arbeit befinden. Neben Bloober Team wird unter anderem Anapurna Interactive und Kojima Productions vermutet.

