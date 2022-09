Ubisoft Forward – Skull and Bones, Assassin’s Creed & mehr bestätigt

Die Übertragung wird in mehreren Sprachen verfügbar sein, einschließlich amerikanischer Gebärdensprache, britischer Gebärdensprache, deutscher Gebärdensprache und internationaler Gebärdensprache sowie Audiodeskription in Englisch und Deutsch.

Noch mehr Neuigkeiten gibt es während der Pre-Show zu sehen, welche bereits um 20:35 Uhr beginnt und Updates zu den neusten Seasons, Charakteren und Inhalten von Brawlhalla, For Honor, The Crew 2, Anno 1800 und weiteren Spielen bereithält.

Im Rahmen des Events werden demnach brandneue Infos zu den kommenden Spielen Mario + Rabbids Sparks of Hope und Skull and Bones enthüllt, sowie mehr über Assassin’s Creed Mirage , das inzwischen bestätigt. Außerdem wird man mehr über die Zukunft des Franchise zeugen. Außerdem wird man The Division Heartland präsentieren, das man am gestrigen Abend zumindest im eigenen Store gelistet hat.

Ubisoft erinnert noch einmal an das kommende Ubisoft Forward Event, das an diesem Samstag stattfindet. Vorab bestätigt man erste Spiele und geplante Updates.

