Naughty Dogs drittes Projekt offenbar seit zwei Jahren in Arbeit

Vor wenigen Tagen hat Naughty Dog offiziell bestätigt, dass man nicht nur an einem ambitionierten Multiplayer-Projekt arbeitet, sondern ein drittes Spiel in Arbeit ist, welches man unter Verschluss hält. Dieses ist offenbar schon seit zwei Jahren in Arbeit.

Das liest sich aus verschiedenen Hinweisen der Naughty Dog Mitarbeiter, darunter im Lebenslauf des Narrative Designer Josh Scherr, der darin angibt, seit Mai 2020 an einem unangekündigten Projekt zu arbeiten. Es scheint offensichtlich, dass damit nur das geheime Projekt gemeint sein kann, in dem auch Neil Druckmann involviert ist. Kurt Margenau übernimmt hier indes wohl erneut die Rolle des Co-Game Director, wie auf Twitter zu lesen ist.

Von offizieller Seite schreibt man über das Projekt bislang nur:

„The Last of Us: Part II hat Anfang dieses Jahres hat es einen ziemlich großen Meilenstein erreicht, es hat sich über 10 Millionen Mal verkauft“, so Druckmann. „Diese Art von Unterstützung, diese Art von Erfolg – wir sind unseren Fans so dankbar, und es hat uns erlaubt, als Studio zu wachsen, weshalb wir mehrere Projekte annehmen können, mehr als je zuvor . […] Es ist aber ein bisschen zu früh, um darüber zu sprechen. Vielleicht können wir darüber sprechen, wenn jemand bei PlayStation es preisgeben möchte, ansonsten halten wir es zurück. […] Ich habe ein neues Projekt, aber wir werden es für ein weiteres Summer Game Fest aufheben.“

Wann mit einer offiziellen Vorstellung des Projekts zu rechnen ist, kann derzeit nur vermutet werden. Zwei Jahre sind zwar eine lange Zeit, vor 2023 wird man jedoch wohl keine Infos dazu bekommen. Hierfür hat man sich das Multiplayer-Projekt (Artwork unten) vorgenommen, das man in den nächsten Monaten näher vorstellen möchte.

Zunächst erscheint am 02. September das Remake The Last of Us: Part I, dem möglicherweise auch noch eine native PS5-Version von Part II folgt.