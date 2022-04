50 Jahre Konami – Unternehmen möchte einen neuen Namen haben

Zu dem abgestrebten Wachstum gehört wohl auch die Rückkehr in das Premium-Segment der Spiele-Entwicklung. Neben eFootball , das gerade in der Version 1.0 gestartet ist, bereitet man hier womöglich die Rückkehr von populären Marken wie Silent Hill, Castlevania und Metal Gear Solid vor.

„Seit seiner Gründung hat das Unternehmen sein Geschäft als Pionier in der japanischen Unterhaltungsindustrie ausgebaut und ist nun in vier Geschäftssegmenten tätig: Digitale Unterhaltung, Unterhaltung, Spiele & Systeme und Sport. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Unternehmens seit seiner Gründung werden wir den Handelsnamen ändern, damit wir uns gemeinsam mit den Konzernunternehmen weiterhin neuen Herausforderungen stellen und als nachhaltiges Unternehmen nach weiterem Wachstum streben.“

