Guilty Gear: Strive – Another Story erscheint in wenigen Tagen

Der Another Story-DLC erscheint am 29. April und wird ausschließlich als Teil des GGST Season Pass und nicht separat erhältlich sein.

Zum Inhalt an sich schreibt man: Während sich der Vorfall in Amerika, der durch die Kapitulation von Asuka R. Kreutz ausgelöst wurde, entfaltet, macht sich Special Brigade Commander Ramlethal Valentine auf den Weg in die Außenbezirke von Illyria, nachdem er einen Notfall gemeldet hat.

Mit dem Another Story-DLC wird dem Spieler ein vollständiger Blick hinter die Kulissen gewährt, der aus einer anderen Perspektive erzählt wird. Hier treten auch zahlreiche Charaktere auf, die während der Hauptgeschichte nicht aufgetaucht sind, darunter Ramlethal, May und Baiken.

Arc System Works wird in wenigen Tagen den Another Story-DLC für Guilty Gear: Strive veröffentlichen, der als Part der Season 1 verfügbar sein wird.

