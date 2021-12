Abandoned – Erstes Bild aus der Tech Demo

Anfang 2022 wird es bereits spannend, wenn Blue Box Game Studios die Tech Demo zu ihrem Projekt Abandoned veröffentlichen wird.

Als kleinen Vorgeschmack zeigt man heute ein erstes Bild daraus, das die Erwartungen an Abandoned noch einmal höher schraubt. Zu sehen gibt es einen fotorealistischen Blick auf einen Charakter, der ein wenig an eine bekannte Szene aus The Ring erinnert.

In einem aktuellen Post lässt arbeitet man zudem noch einmal das etwas chaotische Jahr 2022 auf, das anders als geplant verlaufen ist. Dazu heißt es:

„Infolge von viel Stress, verpassten Fristen und einer chaotischen Produktion haben wir im Juni 2021 die Realtime Experience PS5-App angekündigt, um das Spiel und die Technologie dahinter zu präsentieren. Da wir wissen, dass die Realtime Experience App zu früh angekündigt wurde, plus der anhaltende Druck von Gerüchten, hatte unser Team erneut Schwierigkeiten, das Spiel über die Realtime Experience richtig zu präsentieren, was dazu führte, dass die App nicht nur einmal, sondern zweimal verschoben werden musste.“

Anfang 2022 Release

Anfang nächsten Jahres soll es dann aber soweit sein und man wird zumindest die Technik hinter Abandoned präsentieren. Dazu setzt man auf die neu gestaltete Realtime Experience-App für eine bessere Benutzererfahrung. Die Tech-Demo demonstriert die Technologie hinter Abandoned in Echtzeit und präsentiert Visuals, Audio und die haptische Feedback-Features des DualSense Controller, mit dem man dem Horrorerlebnis eine neue Ebene verleihen möchte.

Insgesamt wurde die App schon über 3 Millionen Mal heruntergeladen, was einen bei Blue Box zusätzlich motiviert, gleich alles richtig machen zu wollen. Eine weitere Enttäuschung kann man sich aktuell wohl auch kaum noch leisten, was für das Projekt endgültig im Chaos enden würde.

Für 2022 verspricht man jedenfalls regelmäßige Updates und dann hoffentlich auch Infos, was Abandoned tatsächlich ist.