Abandoned: Realtime Trailers App im PSN gesichtet

Die bereits angekündigte Realtime Trailers App zum mysteriösen Survival-Titel Abandoned wurde jetzt im PSN gesichtet. Ein Download ist jedoch nicht möglich.

Eigentlich sollte die App (via) bereits am 20. Juni für alle User verfügbar sein und einen ersten Blick auf Abandoned gewähren. Dieser Termin wurde jedoch kurzfristig verschoben und letztendlich auf August verlegt. Laut Entwickler Bluebox wird man darin das Spiel in Echtzeit vorstellen, hinter dem viele immer noch insgeheim ein neues Silent Hill vermuten.

Dem widerspricht Bluebox jedoch vehement, die mit Abandoned einen cineastischen First-Person-Horror-Survival-Shooter versprechen, der in einer hochdetaillierten Open-World-Umgebung spielt und einen realistischen Ansatz zum Überleben verfolgt. Außerdem war die Rede von 60fps bei 4K-Auflösung, nahtlosen Charakteranimationen und minimalen Ladebildschirmen.

Inzwischen gibt es aber auch erhebliche Zweifel daran, ob hier tatsächlich Silent Hill dahinter steht, oder wie spekuliert Hideo Kojima in das Projekt involviert ist. Zwar ist das immer noch nicht ganz auszuschließen, jüngste Berichte über Silent Hill, das nun wohl bei Bloober Team entsteht, oder der Microsoft Deal mit Hideo Kojima, könnten diese hinter Abandoned disqualifiziert haben.

Bis man herausfinden wird, was tatsächlich hinter Abandoned steht, muss man sich wohl oder übel noch bis August gedulden, erst dann möchte man das Spiel laut Bluebox vollständig vorstellen.