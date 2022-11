Activision-Übernahme durch Microsoft wird laut Insidern scheitern, EU leitet tiefere Prüfung ein

Entscheidend ist wohl weiterhin das Call of Duty-Franchise, bei dem Microsoft nach und nach immer mehr Zugeständnisse macht. Zuletzt räumte man die dauerhafte Verfügbarkeit von Call of Duty auf PlayStation ein.

Vor dem Hintergrund, dass die EU-Behörden und weitere sich noch nicht entscheiden können, glauben Insider, dass der Deal am Ende scheitern wird, wie die New York Post berichtet .

„Solche Abschottungsstrategien könnten den Wettbewerb auf den Märkten für den Vertrieb von Konsolen- und PC-Videospielen verringern, was zu höheren Preisen, geringerer Qualität und weniger Innovation für die Händler von Konsolenspielen führen könnte, was wiederum an die Verbraucher weitergegeben werden könnte.“

In der Entscheidung vom gestrigen Dienstag bekräftigte man die Besorgnis darüber, dass durch diesen Deal der Wettbewerb erheblich verzerrt wird. In den kommenden 90 Tage wird man daher intensiver darüber beraten und seine Entscheidung bis zum 23. März 2023 bekanntgeben.

