The Last of Us: Naughty Dog heuert Battle Pass-Experten von Fortnite an

Das Multiplayer-Projekt von Naughty Dog nimmt immer mehr Formen an und zeichnet ab, welche Pläne man damit verfolgt. Für den langfristigen Support setzt man hier womöglich auf ein Battle Pass-System.

Eigens hierfür hat man den Battle Pass-Experten Anders Howard an Bord geholt, der zuvor an Fortnite gearbeitet hat. Dieser ist für die Monetarisierungsstrategie zuständig, mit der man regelmäßige Einnahmen aus dem Multiplayer-Projekt gewinnen möchte. Diese Strategie deutete sich erst kürzlich an, nachdem das Projekt wohl als Free-2-Play erscheint.

Offiziell vorstellen möchte man das Projekt im The Last of Us-Universum im kommenden Jahr, sofern die Entwicklung schnell genug voranschreitet. Als möglichen Termin nannte man grob das Summer Game Fest 2023.

Derzeit werden massiv die Ressourcen darum aufgestockt. Entsprechende Jobanzeigen gaben zuletzt ebenfalls Hinweis darauf, dass das Projekt als Free-2-Play erscheint. Mit all diesen Hinweisen zeichnet sich ab, dass der noch namenlose Titel zu den Live-Service-Plänen gehört, die Sony aggressiv verfolgt.

Dazu gehören auch neue Projekte von Bungie, Haven und weiteren Studios, die man in den letzten Monaten aufgekauft hat.