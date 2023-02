Activision-Übernahme wird zum Krimi: Sabotage & Ideologie Vorwürfe

„Unserer Ansicht nach hat sich die FTC beeilt, Klage einzureichen, um die Fusion zu blockieren, in der Hoffnung, als Erste Zugeständnisse von Microsoft zu erpressen. Wir glauben, dass die CMA während ihrer Überprüfung zu dem gleichen Schluss gekommen ist und ihren formellen Einspruch gegen das Abkommen beschleunigt und Abhilfemaßnahmen vorgeschlagen hat, um vor die FTC zu treten und damit anzugeben. Die FTC hat noch keine Abhilfemaßnahmen vorgeschlagen, und die CMA hat sich durch die Auflistung belastender struktureller Abhilfemaßnahmen als ‚Drachentöter‘ in dieser Aktion positioniert.“

Die neuesten Entwicklungen kann man in der Financial Times nachlesen, wo der noch amtierende Activision-CEO Bobby Kotick die Anschuldigung in den Raum wirft, dass Sony die Übernahme sabotieren würde. Zudem glaubt man, dass die Kartellbehörden von ideologisch geleiteten Personen besetzt werden.

