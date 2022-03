After the Fall – Umfangreiches Boulevard-Update erschienen

Während hierzulande die Temperaturen steigen, wird es in After the Fall umso kühler. Vertigo Games hat hier das Boulevard-Update als Teil der Frontrunner-Season mit zahlreichen neuen Inhalten veröffentlicht.

Damit knüpft man nahtlos an das Horde-Mode-Update an, das zwei Horde-Mode-Maps und den neuen Revolver mit sich brachte, die unter VR-Spielern viel Lob fanden. Das neue Boulevard-Update ergänzt dies mit zahlreichen neuen Inhalten, bei denen der Boulevard Harvest Run im Mittelpunkt steht.

Diese neue Karte führt die Spieler auf die zugefrorenen Straßen von Hollywood, wo sie es mit Snowbreed in allen vorhandenen Schwierigkeitsgraden aufnehmen können. Eine neue spezielle Art von Snowbreed wurde ebenfalls von der Leine gelassen: der Skimmer. Die Spieler müssen diese Kreatur jagen, um ein großes Kopfgeld zu erbeuten und dafür gibt es ein neues, durchschlagendes LMG.

Nach dem Horde-Mode– und Boulevard-Update folgen im nächsten Monat der Free-for-all-PvP-Modus, die Stockpile-PvP-Karte und neue Waffen als Teil der After the Fall – Frontrunner Season sind. Vertigo Games verspricht außerdem weitere Ausrüstungsgegenstände wie Verbrauchsmaterialien, Geräte und spezielle Waffenskins, die im April folgen.