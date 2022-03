After the Fall – Frontrunner-Season mit neuem Horde-Mode gestartet

Vertigo Games hat heute die Frontrunner-Season in After the Fall gestartet, die mit einem neuen Horde-Mode einher geht. Die neuen Inhalte stehen allen Spielern kostenlos zur Verfügung.

Die Frontrunner-Season bietet zwei zusätzliche Maps – „Junction“ und „Highway“ – für den Horde-Mode, sowie gibt es den neuen Revolver. Im März folgen dann die Harvest Map „Boulevard“, der „Free-for-all“ PvP-Modus, die PvP-Map „Stockpile“, der neue Gegnertyp „Skimmer“ und neue Spieler-Outfits. Im April plant Vertigo Games dann weitere Items, Geräte und spezielle Skins.

Im endlosen Horde-Mode müssen bis zu vier Harvest Runners ein abgegrenztes Gebiet sichern, in dem Snowbreed von allen Seiten auf sie zustürmen. Dabei gilt es solange wie möglich zu überleben.

Das Update umfasst auch die neue Harvest Map „Boulevard“, die in allen Schwierigkeitsstufen spielbar ist. Um die Harvest Runs aufzupeppen, wird der neue spezielle Snowbreed „The Skimmer“ die Spieler dazu bringen, ihn zu jagen, anstatt von ihm gejagt zu werden.

Ebenfalls in diesem Monat kommt der „Free-for-all“ PvP-Modus und die neue die PvP-Map „Stockpile“ hinzu. Als Teil dieses PvP-Updates wird es Belohnungen für die besten Spieler in jedem Match geben. Mit der Einführung des Player-Skin-Systems können Harvest Runners auch ihr bevorzugtes Aussehen auswählen.

Im kommenden April können sich Spieler dann auf weitere neue Waffen, Gegenstände und Waffenskins geben, mit denen die Spieler ihre Ausrüstung für den Kampf gegen die Snowbreed aufbessern können. Zu diesen Gegenständen gehören unter anderem zwei zusätzliche Waffen, neue Consumables und Geräte.

Abschließend erscheint am 25. März die Frontrunner Edition zu After the Fall, inkl. dem offiziellem Soundtrack und einem Artbook.