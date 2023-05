Alan Wake 2 – Voice Actor grenzt den Release ein

Der Entwickler Remedy versichert jeher, dass man an einem Release von Alan Wake 2 in diesem Jahr festhält. Einer der Voice Actor hat diesen nun weiter eingegrenzt, wonach die Fortsetzung nicht mehr ganz so lange auf sich warten lässt.

In einem Podcast sagte der Actor Matthew Porretta, die Stimme hinter Alan Wake höchstpersönlich, dass Alan Wake 2 im Oktober veröffentlicht wird. Ganz offiziell ist das natürlich noch nicht, weshalb man hier die Bestätigung von Remedy abwarten muss.

„Ich habe daran gearbeitet“, so Porretta im Podcast von Monsters, Madness, and Magic. „Das Spiel soll im Oktober erscheinen. Wir sind gerade mitten in der Arbeit daran. Tatsächlich war ich erst letzte Woche in Finnland. Das ist der Ursprung des Unternehmens: Remedy. Das sind wunderbare Menschen.“

Der Oktober passt im Grunde wunderbar als Release-Zeitraum, den viele Entwickler und Publisher nutzen, um speziell Horror-Spiele zu veröffentlichen.

Alan Wake 2 für 2023 auf Kurs

Von offizieller Seite war das letzte Statement zum Spiel folgendes, dass die Entwicklung weiterhin nach Plan verläuft und man Alan Wake 2 wie geplant in 2023 veröffentlichen wird.

„Alan Wake 2 ist auf dem besten Weg, ein großartiges Spiel zu werden und begeistert alle bei Remedy. Wir haben mit der letzten großen Phase der vollständigen Produktion begonnen, um das Spiel später in diesem Jahr für den Launch vorzubereiten.“

Die Entwicklung ist derzeit sogar so weit, dass man das Team darum verkleinern kann, welches auf andere Projekte verteilt wird. Neben Alan Wake 2 befindet sich derzeit noch Control 2, das Projekt: Codename Condor und das Max Payne 1 and 2 Remake bei Remedy in Produktion.