Alfred Hitchcock: Vertigo – Release im September bestätigt

Alfred Hitchcock: Vertigo erscheint hierzulande am 27. Oktober und eine Woche später in Nordamerika.

Und obwohl niemand im Autowrack gefunden wurde, besteht Ed darauf, dass er mit seiner Frau und seiner Tochter unterwegs war. Von diesem Ereignis traumatisiert, beginnt er unter starkem Schwindel zu leiden. Zu Beginn der Therapie wird er versuchen herauszufinden, was an diesem tragischen Tag wirklich passiert ist.

In Alfred Hitchcock: Vertigo taucht man in einen Psychothriller ein und bewegt sich auf einem schmalen Grat zwischen Realität und Fantasie. Der Schriftsteller Ed Miller überlebte einen Autounfall im kalifornischen Brody Canyon unversehrt.

