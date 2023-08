Alone In The Dark Collector’s Edition mit The Dark Man Statue angekündigt

THQ Nordic hat eine limitierte Collector’s Edition zu Alone In The Dark angekündigt, die mit einer The Dark Man Statue ausgestattet ist. Diese ist weltweit auf 5.000 Einheiten limitiert.

Das Highlight dieser Edition dreht sich um den Dark Men, ein mysteriöses Wesen und einer der vielen Albträume, denen man im Spiel begegnen wird. The Dark Man ist ein brandneuer Charakter, der in Alone in the Dark auftritt und dessen wahre Rolle erst noch enthüllt wird.

Collector’s Edition mit vielen Highlights

Aber auch sonst kann sich die Collector’s Edition sehen lassen, die neben der Statue einige Extras enthält, darunter:

The Dark Man -Statue 26cm / 10in hoch

Game für PS5, Xbox Series X oder PC

Alone in the Dark Steelbook

Ostadte – Miniature 10cm/ 4in hoch

Collector’s Edition DLC Package (Derceto 1992 Costume Pack, Director’s Commentary Mode, Vintage Horror Filter Pack)

Do Not Disturb – Doorhang

Derceto 1030 Wallsticker Set

Aufgrund der limitierten Verfügbarkeit sind folgende Chargennummer wie folgt erhältlich:

Alone in the Dark ist eine Liebeserklärung an das Original, mit dem man eine eindringliche Geschichte aus der Sicht eines der beiden Protagonisten erlebt: Spieler erleben diese Neuinterpretation des klassischen Survival-Horrorspiels entweder als Edward Carnby oder Emily Hartwood, in der psychologischer Horror auf Southern Gothic trifft. Dazu erkunden sie mysteriöse Umgebungen, kämpft gegen Monster, löst Rätsel und entdeckt die beunruhigende Wahrheit von Derceto Manor.

Alone in the Dark wird derzeit für PS5, Xbox Series X|S und den PC entwickelt und erscheint in diesem Oktober. Die Prolog-Demo steht weiterhin im PlayStation Store zur Verfügung.