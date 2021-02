Anthem Next – Entwicklung offiziell eingestellt

Erst vor wenigen Tagen wurde darüber gesprochen, ob die Entwicklung von Anthem Next fortgeführt wird oder nicht. Offenbar konnte konnte das Projekt nicht überzeugen und wurde jetzt offiziell eingestellt.

Das schreibt Bioware auf dem hauseigenen Blog, wonach man die schwierige Entscheidung getroffen hat, die Entwicklung zu beenden. Der bisherige Live-Service für das bestehende Spiel wird allerdings fortgesetzt.

In Bezug auf die neue Version heißt es:

„Ich weiß, dass dies für die Community der Anthem-Spieler enttäuschend sein wird, die begeistert waren von den Verbesserungen, an denen wir gearbeitet haben. Es ist auch enttäuschend für das Team, das brillante Arbeit geleistet hat. Für mich persönlich hat mich Anthem zu BioWare gebracht, und die letzten zwei Jahre waren einige der herausforderndsten und lohnendsten Erfahrungen meiner Karriere.“

„Spieleentwicklungen sind schwer und Entscheidungen wie diese sind nicht einfach. In Zukunft müssen wir unsere Bemühungen als Studio mehr fokussieren und die nächsten Dragon Age- und Mass Effect-Titel stärken, während wir weiterhin hochwertige Updates für Star Wars: The Old Republic bereitstellen.“