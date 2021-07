Apex Legends – Neue Legenden in Geschichten aus den Outlands „Metamorphose“

Respawn wirft heute einen Blick auf die neueste Legende in Apex Legends, die hierzu ein neues Video veröffentlicht haben. Darin vorgestellt wird die Hintergrundgeschichte von „Seer“.

Der Trailer entstand in Zusammenarbeit mit dem preisgekrönten Animator und Regisseur Robert Valley, der unter anderem für „Tron: Der Aufstand“, „Love, Death & Robots“ und „Pear Cider and Cigarettes“ bekannt ist.

Das Video zeigt außerdem das Leben dieser verfluchten Legende, deren Blick einen Berg zu Staub, einen König in einen Bettler und ein Meer in eine Wüste verwandeln kann, in Roberts bekanntem Stil.

Mehr über die neue Saison Apex Legends: Entstehung enthüllt man beim EA Play Live am kommenden Donnerstag, das ab 19:00 Uhr zu sehen sein wird. Dann gibt man auch den Saison-Start bekannt, mit dem auch das neues Ranglisten-Erlebnis für den revolutionären Arenen-Modus und vieles mehr eingeführt wird.