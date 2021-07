Apple TV+ für PS5 User jetzt 6 Monate kostenlos verfügbar

Sony und Apple haben eine Promotion zu Apple TV+ gestartet, bei der ihr den Premium Service für 6 Monate kostenlos ausprobieren könnt. Dies gilt für alle PS5 User, die sich über die Konsole bei Apple TV anmelden.

Die entsprechende App ist schon seit einiger Zeit verfügbar, nun kann man diese auch ausgiebig nutzen, einschließlich Highlights wie Ted Lasso mit Jason Sudeikis, See – Reich der Blinden mit Jason Momoa, Dave Bautista und Alfre Woodard sowie das erwartete Sci-Fi-Drama Foundation. Obendrauf gibt es jeden Monat Apple Original-Shows und -Film Premieren

Alles was man benötigt, um Apple TV+ nutzen zu können ist eine PS5, eine Apple ID und ein PSN Konto.

So funktioniert’s:

Suche die Apple TV App über die Suchleiste deiner PS5-Konsole oder unter „Alle Apps“ im Medien-Home-Bildschirm.

Lade die Apple TV App herunter, öffne sie und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Melde dich mit deiner Apple-ID an oder erstelle eine neue Apple-ID, falls du noch keine hast.

Viel Spaß mit deinen sechs kostenlosen Monaten Apple TV+!

Hierbei handelt es sich um ein verlängertes Probeabo, das rechtzeitig gekündigt werden muss, andernfalls werden ab dem 07. Monat 4,99 EUR pro Monat fällig.

Bestehende Apple User dürften keine Probleme mit der Apple ID haben, wer allerdings Android nutzt, muss sich die Apple Music App im PlayStore herunterladen, um darüber seine Zahlungsdaten etc. zu hinterlegen. Einen simplen Web-Zugriff bietet Apple nicht an. Ein wenig abenteuerlich, aber am Ende funktioniert es.

Alle weiteren Hinweise zu der Aktion kann man auf der Promotion-Seite dazu nachlesen.