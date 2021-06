Aragami 2 – Stealth-Titel im kommentierten Gameplay zu sehen

Entwickler Lince Works zeigt zur E3 ein kommentiertes Gameplay-Video zu Aragami 2, das in diesem September erscheint.

Das Video heutige Video zeigt Aragami 2s Kampf-, Schleich- und Movement-Aktionen. Damit bekommen Fan einen noch tieferen Blick in die Missionen und das Feeling des Spiels. Die Aragami werden das Gelände von erhöhten Positionen aus auskundschaften und das Szenario in den Schatten bereisen, stets versteckt und die Vorteile des Geländes ausnutzend, um dem direkten Kampf zu entgehen.

In der Mission namens “Mysterious Assignment” nutzen Spieler zum Beispiel eine große Auswahl an Fähigkeiten um einige Aufgaben zu erledigen, die beim Erfüllen des Hauptziels helfen: Einen anonymen Informanten zu kontaktieren, der sich an den Aragami Clan gewandt hat, um wichtige Informationen zu teilen.

Aragami 2 ist derzeit für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X und PC in Entwicklung und erscheint am 17. September 2021.