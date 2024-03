As Dusk Falls: Trial-Version des spannenden Dramas verfügbar

PlayStation Plus User können ab sofort eine einstündige Trial von „As Dusk Falls“ von INTERIOR/NIGHT ausprobieren. Damit lässt sich in etwa das komplette erste Kapitel spielen.

In „As Dusk Falls“ werden Spieler in das Leben zweier Familien über Jahrzehnte hinweg verwickelt, die plötzlich inmitten einem schief gelaufenen Raubüberfall in einer Kleinstadt in Arizona stehen. Diese dramatische Story stammt von der Lead Game Designerin von „Heavy Rain“ und „Beyond: Two Souls“ und bietet eine kompromisslose, verzweigte Geschichte, in der die Entscheidungen der Spieler einen großen Einfluss auf das Leben der Charaktere haben – bis zu ihrem Tod.

Anfängliche Entscheidungen wirken sich auf die zahlreichen Enden aus und die Spieler können die Geschichte immer wieder durchspielen, um ganz unterschiedliche Entwicklungen der Charaktere zu entdecken und die versteckten Nuancen hinter jeder Entscheidung zu erforschen.

„As Dusk Falls“ kann alleine, lokal oder im Online-Koop-Modus mit bis zu 8 Spielerinnen gespielt werden, wobei Spieler aller Erfahrungsstufen mit einem Controller oder der begleitenden App As Dusk Falls teilnehmen können.

Die erst kürzlich veröffentlichte PS5-Version profitiert außerdem von einem brandneuen haptischen Feedback, das dabei hilft, das Gewicht jeder Entscheidung zu spüren und der Geschichte eine neue Dynamik zu verleihen, sowie von einer Touchpad-Steuerung, die diese komplexe Geschichte über Familie und Aufopferung noch intuitiver spielbar macht.

In unserem Review zu „As Dusk Falls“ kamen wir zu dem Fazit:

„Road-Movie Storys gehen eigentlich immer, die mich bei As Dusk Falls von der ersten bis zur letzten Minute gefesselt hat und die ich sicher noch einmal spielen werde – dann mit einem anderen Pfad. Vor allem die so unterschiedlichen Enden sind ein echter Anreiz dazu.“

Die Testversion von „As Dusk Falls“ ist ab sofort im PlayStation Store erhältlich.