Assassin’s Creed Valhalla an diesem Wochenende kostenlos spielbar

In Vorbereitung auf Dawn of Ragnarök, der neuen Story-Erweiterung, lässt sich Assassin’s Creed Valhalla an diesem Wochenende wieder kostenlos spielen. Der perfekte Einstiegspunkt für die neue Story.

Während des Free Weekends haben die Spieler den Zugriff auf den gesamten Inhalt des Basisspiels. Wer sich danach für den Kauf entscheidet, kann anschließend und wie gewohnt seinen kompletten Fortschritt übernehmen.

Mit Assassin’s Creed Valhalla erwartet euch eine epische Geschichte eines gefürchteten Wikingerkrieger, Legenden von Schlachten und Ruhm. In einer mitreißenden Wikinger-Erfahrung erkunden Spieler eine mysteriöse, aber auch wunderschöne offene Spielwelt vor der brutalen Kulisse von England in seinem dunkelsten Zeitalter. Dank zahlreicher neuer Features plündern und brandschatzen Spieler, lassen ihre Siedlungen wachsen und weiten ihre politische Macht stetig aus, um sich einen Platz unter den Göttern Walhallas zu verdienen.

Vorbereitung auf Dawn of Ragnarök

Mit Dawn of Ragnarök erscheint im März die nächste große Erweiterung von Assassin’s Creed Valhalla. Die Zeichen Ragnaröks kann von jenen, die im Besitz des Basisspiels sind, separat gekauft werden. Außerdem kann die Erweiterung als Teil der Ragnarök Edition des Spiels erworben werden, die das Basisspiel und die Erweiterung enthält.

Die Zeichen Ragnaröks kann au0erdem als Teil der digitalen Complete Edition des Spiels erworben werden, welche das Basisspiel, den Season Pass, das Ultimate-Paket mit kosmetischen Gegenständen und die Erweiterung enthält.

Das Free Weekend endet am 28. Februar 2022.