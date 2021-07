Assassin’s Creed Valhalla: Die Belagerung von Paris erscheint im August

Wie vor einigen Tagen vermutet, hat Ubisoft den Release Termin zu nächsten Assassin’s Creed Valhalla-Erweitung – Die Belagerung von Paris – im August bestätigt. Damit startet auch das Zeit für Sigrblot-Fest, samt neuer Events, exklusiver Belohnungen und vieler neuen Inhalte.

Die zweite Erweiterung Die Belagerung von Paris erscheint am 12. August und führt Eivor nach Frankreich, auf einen gefährlichen Pfad voller spannender Quests durch französische Landschaften und in die berühmteste Eroberungsschlacht in der Geschichte der Wikinger. Hier lauern neue Gegner, die mit neuen Waffen, Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenständen sowie Fertigkeiten bezwungen werden müssen.

Die Erweiterung führt zudem die beliebten Black-Box-Infiltrationsmissionen wieder ein, bei denen Spieler die volle Freiheit haben, den besten Weg zu wählen, um ein bestimmtes Ziel zu eliminieren.

Das Sigrblot-Fest

Ab dem 29. Juli wird außerdem die neue Raubzug-Saison mit dem zeitlich begrenzten Zeit für Sigrblot-Fest gefeiert. Bis zum 19. August können neue festliche Aktivitäten in Ravensthorpe entdeckt werden:

Spottstreit-Turnier und Würfel-Minispiele

Drei neue Quests

Exklusive Belohnungen, einschließlich Dekorationen für die Siedlung, Ausrüstungsgegenstände und Waffen. Das Ein-Hand-Schwert Skrofnung kann mit Sigrblot-Marken im Festshop für eine begrenzte Zeit erworben werden.

Um an dem Zeit für Sigrblot-Fest teilzunehmen, muss England erreicht und einer der ersten Handlungsbögen abgeschlossen sein, Grantebridgescire oder Ledecestrescire. Die Siedlung muss mindestens auf Level 2 aufgestuft sein.

Ein zusätzliches Update ist für einen späteren Zeitpunkt innerhalb der Season geplant und wird ein neues Karten-Pack für die Flussraubzüge einführen, das weitere Zielorte an den Flüssen von Francia und Irland hinzufügen wird.

Die Belagerung von Paris ist wie gewohnt Teil des Season Pass und kann ebenfalls separat als DLC erworben werden.