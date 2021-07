Assassin’s Creed Valhalla – Erweiterung in 2022 wird die Spieler überraschen

Ubisoft plant im kommenden Jahr eine größere Erweiterung für Assassin’s Creed Valhalla zu veröffentlichen, um damit die Wartezeit auf das nächste Projekt Assassin’s Creed Infinity zu verkürzen.

Zwar verrät man jetzt noch keine genauen Details dazu, man möchte die Spieler aber mit der Erweiterung überraschen, wie der Publisher und Chief Financial Officer Frédérick Duguet beim jüngsten Quartalsbericht äußert.

Dazu heißt es:

„Wir werden in den kommenden Monaten und Jahren weiterhin leistungsstarke Assassin’s Creed-Inhalte bereitstellen, beginnend mit einem ehrgeizigen Post-Launch-Plan für Valhalla, einschließlich der Erweiterung Siege of Paris, die diesen Sommer erscheint, der Veröffentlichung der Discovery Tour Viking Age und einem sehr ehrgeizigen und überraschendem zweiten Jahr voller Inhalte, zum ersten Mal in der Geschichte des Franchise“, so Duguet.