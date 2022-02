Assassin’s Creed Valhalle knackt als erstes Ubisoft-Spiel die Milliardenmarke

Ubisofts Assassin’s Creed Valhalla ist ohne Frage eine Erfolgsgeschichte und der erste Titel im eigenen Portfolio, der die Milliardenmarke geknackt hat. Das soll mit einem umfassendem Support belohnt werden.

Diesen außergewöhnlichen Meilenstein von 1 Milliarde US-Dollar Umsatz erwähnte CEO Yves Guillemot in der gestrigen Investorenkonferenz, was bislang kein anderes Spiel geschafft hat. Der Stichtag dazu war bereits im vergangenen Dezember, also gut ein Jahr nach dem ursprünglichen Release.

Support geht weiter

Dass man diesen Meilenstein überhaupt erreicht hat, ist vor allem dem umfassendem Support zu verdanken, einschließlich diverser Crossover, Live-Inhalte und Events, sowie DLC-Erweiterungen, die man auch fortsetzen wird.

So erscheint mit Die Zeichen Ragnaröks in diesem März eine umfangreiche Story-Erweiterung, die mit geschätzten 40 Stunden Spielzeit einem kompletten Spiel gleichkommt. Darin muss sich Eivor seinem Schicksal als Odin, dem nordischen Gott der Schlacht und der Weisheit, stellen.

Und auch danach geht es weiter, auch wenn man die Year 2 Roadmap derzeit noch unter Verschluss hält. Wer Dawn of Ragnarök allerdings bis zum 9. April 2022 erwirbt, erhält obendrauf das Zwielicht-Paket und sofortigen Zugriff auf das Hauptspiel. Dieser exklusive Bonus enthält den Raben „Dellings Gesandter“, das Reittier „Havard“ (Luchs), die Ausrüstung „Zwielicht-Satz“ und die Axt „Algurnir“.

Weiterhin war wohl eine zweite Erweiterung im Stil von Dawn of Ragnarök geplant, die jüngsten Berichten zufolge nun aber in einem eigenständigen Spiel resultieren soll, das etwas kleiner als Valhalla ausfällt. Dessen Release ist wohl für Ende des Jahres geplant und dreht sich um den Protagonisten Basim Ibn Ishaq, der in der Geschichte von Assassin’s Creed durchaus bekannt ist.

Abseits dessen entsteht weiterhin Assassin’s Creed Infinity, das unabhängige Geschichten im Assassins’s Creed-Universum erzählen soll. Dessen Release wird jedoch erst in einigen Jahren erwartet.