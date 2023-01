Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key erscheint etwas später

Um dieses Spiel zu einem angemessenen Finale für Ryza und ihre Freunde zu machen, haben wir uns Herausforderungen wie Abenteuern in einem weiten, offenen Feld und Grafiken gestellt, die den Charme dieser Charaktere in vollem Umfang zum Ausdruck bringen.

Fans müssen sich ein wenig länger auf Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key gedulden, das Koei Tecmo von Februar auf März 2023 verschoben hat.

