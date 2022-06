Atomic Heart Entwicklung wurde gestoppt, Release womöglich verschoben

Das recht ambitionierte Atomic Heart von Entwickler Mundfish verpasst womöglich seinen Release in diesem Jahr, nachdem die Entwicklung gestoppt wurde.

So berichten Studio-nahe Quellen darüber, dass die Entwicklung zwischenzeitlich ausgesetzt wurde, wohl im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt. Infolge dessen glaubt man nicht, dass man den angestrebten Release in diesem Jahr noch einhalten kann. Stattdessen peilt man eine Veröffentlichung im ersten Quartal 2023 an.

„Wir haben von dem Informanten erfahren, dass die Arbeit an Atomic Heart einige Zeit nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine für über einen Monat ausgesetzt wurde, aber im Moment arbeiten die Entwickler wieder an der lang erwarteten Produktion.“

2022 Release nicht mehr machbar?

Geplant war ein Release im Oktober bis Dezember, was nach wie vor der Wunsch des Entwicklers wäre, aber praktisch nicht mehr machbar. Dafür sei noch zu viel Arbeit notwendig, die vor einem liegt. Zudem seien die Bedingungen zu arbeiten, unter der Last der Sanktionen gegen Russland ziemlich schwierig. Diese könnten sich sogar noch weiter verschärfen, solange der Konflikt anhält.

Ein offizielles Statement von Mundfish zu einer möglichen Verschiebung von Atomic Heart gibt es bislang nicht. Vor dem aktuellen Hintergrund wäre diese aber nachvollziehbar. Andere Entwickler und Publisher sind in dem Punkt sogar noch drastischer und haben alle neuen Inhalte, die mit Russland in Verbindung stehen, eingestellt.

Zuletzt konnte man ein neues Gameplay-Video zu Atomic Heart bestaunen, dass die Erwartungen an den Shooter ziemlich hoch hält.