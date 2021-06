Babylon’s Fall – Es tut sich etwas hinter den Kulissen

Bereits 2018 kündigte Square Enix und Platinum Games ihren neuen Actiontitel Babylon’s Fall an, der seitdem völlig in der Versenkung verschwunden ist. Inzwischen tut sich aber was hinter den Kulissen.

So ist jüngst ein neuer Eintrag in der Steam Datenbank aufgetaucht, der auf einen Closed Beta Test hinweist. Mit Neuigkeiten zum Spiel könne man daher wohl in den nächsten Tagen rechnen, zumal die E3 ja auch vor der Tür steht. Möglicherweise hat man sogar schon ein Release-Datum im Gepäck, das man zusammen mit der Beta enthüllt.

Zuletzt wurde vermutet, dass Babylon’s Fall in diesem Jahr erscheint, was man auf den mysteriösen Teaser auf der eigenen Webseite zurückführt. Dort wurde inzwischen ein fünftes Projekt gelistet, hinter dem Babylon’s Fall vermutet wird. Zu diesem hatte sich auch das Datum auf XX.XX.2021 geändert, was offensichtlich noch ein Platzhalter ist, aber darauf hindeutet, dass der Release möglicherweise in diesem Jahr angestrebt wird.

Wirklich viel ist über Babylon’s Fall aber auch weiterhin nicht bekannt, zu dem bisher lediglich ein Teaser gezeigt wurde. Das Projekt sei allerdings eine neue Herausforderung für Entwickler Platinum Games, die damit eine kühne und neue Erfahrung für die Spieler versprechen.