Mit Babylon’s Fall haben Square Enix und Platinum Games alles andere als Glück gehabt, weshalb man das Projekt schon bald wieder einstellt. Alle geplanten Updates werden zudem ausgesetzt.

Schon kurz nach dem Release in diesem März zeichnete sich ab, dass das Interesse an Babylon’s Fall eher gering war und die Spielerzahlen kontinuierlich in den Keller gingen. Ein Weiterbetrieb des Spiels mit allem was da dran hängt, wird irgendwann also unwirtschaftlich, was letztendlich das Aus zur Folge hat.

„Am Donnerstag, den 3. März 2022 haben wir mit dem Anspruch, euch ein aufregendes Online-Mehrspieler-RPG in einer komplexen Fantasy-Spielwelt zu bieten, den offiziellen Service begonnen und seitdem die Entwicklung und den Betrieb des Spiels stetig weiter ausgebaut.“

Abschaltung für 2023 geplant

Für Babylon’s Fall bedeutet dies, dass man den Service am 28. Februar 2023 komplett einstellen wird. Bis dahin wird man noch die Season 2 bedienen, jedoch keine größeren Updates mehr ausliefern.

Dennoch bedankt man sich bei allen Spielern, die Babylon’s Fall bisher unterstützt haben, die sich bis zum endgültigen Aus über das ein oder andere Event freuen können.

Das vollständige Statement zum Aus und den restlichen Zeitplan kann man direkt auf der Homepage nachlesen.