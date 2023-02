Lies of P – Physische Edition bestätigt

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit NEOWIZ, um die physische Version von Lies of P noch in diesem Jahr auf den westlichen Märkten zu veröffentlichen“, sagte Sarah Hoeksma, Marketing Director bei Fireshine Games. „Als eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2023 können wir es kaum erwarten, dass die Spieler in diese zutiefst dunkle Version einer klassischen Geschichte eintreten und das Abenteuer erleben, das sie erwartet.“

Inspiriert von der bekannten Geschichte von Pinocchio, entführt Lies of P die Spieler in die Straßen der zerstörten Stadt Krat. Je mehr Lügen erzählt werden, desto menschlicher werden die Spieler, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. So erlebt man tiefgreifende narrative Entscheidungen und eine umfassend anpassbare Charakterentwicklung, während man P auf seiner unerbittlichen Reise begleitet, um ein Mensch zu werden.

