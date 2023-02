PlayStation VR2 – Diese vier Exklusivtitel sind in Arbeit

Ob PlayStation VR2 ein Erfolg wird oder nicht, wird maßgeblich von den verfügbaren Inhalten abhängen. Bislang muss man mit zahlreichen Portierungen vorlieb nehmen, die teilweise schon Jahre alt sind.

Dass diese bisher wenig überzeugen, haben wir in unserem ersten Erfahrungsbericht festgehalten, in dem wir zu dem Schluss gekommen sind, dass vor allem die Exklusivtitel zeigen müssen, wo die Stärken von PS VR2 liegen.

Aber gerade an dieser Front sieht es derzeit noch überschaubar aus, denn aktuell sind gerade einmal vier Titel angekündigt, die exklusiv für PlayStation VR2 erscheinen werden. Bereits erhältlich sind Horizon Call of the Mountain, eine etwas bessere Tech-Demo, Gran Turismo 7, das mit VR im Hinterkopf entwickelt wurde, Resident Evil Village und Fantavision 202X VR.

Diese vier Exklusiv-Spiele folgen

Ergänzt werden diese im Laufe des Jahres um Before Your Eyes VR und The Dark Pictures: Switchback VR, die beide im März erscheinen, sowie später in diesem Jahr um Crossfire: Sierra Squad und Firewall Ultra, wobei letzteres die bislang größte Aussicht auf einen echten VR-Hit hat.

Before Your Eyes spielt in einem interaktiven Leben nach dem Tod, das durch Blinzeln im echten Leben gespielt wird. Hier nutzt man die fortschrittliche Blickerfassungstechnologie der PlayStation VR2, um den Fluss der Geschichte zu steuern, während man kostbare Erinnerungen an seine Familie, seine erste Liebe und den Aufstieg einer künstlerischen Karriere wiedererlebt – und das alles ohne einen Controller.

Firewall Ultra nutzt ebenfalls die spezifischen Features von PlayStation VR2, darunter die Sense-Technologien wie Eye-Tracking, mit denen man Waffen intuitiv wechseln und HUD-Anzeigen über die Kameras aufrufen kann, die in das Headset integriert sind. Erwähnt wird außerdem Eye-Tracking, Finger-Touch-Detection, adaptive Trigger und haptisches Feedback, Foveated Rendering, ein 110° Sichtfeld und superschnelle Ladezeiten, also alles was das Headset hergibt.

Mit The Dark Pictures: Switchback werden umfassend die Features des VR-Headsets genutzt, einschließlich dem Eye-Tracking. Hier gibt es bestimmte Arten von Gegnern, die nur auf Bewegungen reagieren. Das kann der Spieler zu seinem Vorteil nutzen, um sich an diesen vorbeizuschleichen oder diese zu bekämpfen. Umgekehrt reicht das Blinzeln des Spielers unter dem Headset aber schon aus, damit der Gegner angreift.

An diesen Spielen wird sich entscheiden, ob PlayStation VR2 der erhoffte Schub in diesem Segment ist oder die Technologie weiterhin in der Nische verweilt.