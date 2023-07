Baldurs Gate 3 – Ein Blick auf Orin die Rote 

Baldur‘s Gate 3 erscheint beriets am 03. August für PC und am 06. September für PS5.

„Mit J.K. Simmons und Jason Isaacs in einer Reihe zu stehen, geschweige denn Szenen mit ihnen zu teilen… war eine große Ehre, und es war so inspirierend und aufregend, ihre Arbeit an diesem Spiel zu sehen und zu erleben, wie unsere Charaktere in den Szenen, die wir teilen, zusammenkommen, um dieses unheilige, böse Triumvirat zu schaffen.“

Orin ist eine Meisterin im Zufügen von Schmerz und eine Großmeisterin im Töten. Sie mordet schon seit vielen Jahren, wurde aber noch nie gefasst, was auch an ihrer Fähigkeit liegt, ihre Gestalt zu verändern, sodass sie das Aussehen von jedem annehmen kann – vielleicht sogar von jemandem aus ihrem eigenen Lager.

