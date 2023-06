Bandai Namco Summer Showcase zur Anime Expo 2023 angekündigt

Das Highlight wird schließlich das Panel an sich sein, wo man spannende Ankündigungen und Spielethüllungen plant, wo Bandai Namco-Spieleentwickler aus Japan zugegen sind und wo sich Fans vor Ort exklusive Geschenke sichern können. Das Panel wird per Livestream über den offiziellen Twitch-Kanal der Anime Expo übertragen.

Der Bandai Namco Summer Showcase bringt auch in diesem Jahr die Top-Anime-Spielehersteller aus Japan zusammen, um eine Flut von Neuigkeiten und Enthüllungen zu liefern. Dazu gehören Premieren zu Naruto, Sand Land, Sword Art Online, Baten Kaitos und weitere. Außerdem wird es auf der Ausstellungsfläche Aktivitäten mit Themen-Ständen geben, welche die Fans in ihre Lieblings-Anime-Universen entführen.

