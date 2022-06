Battlefield 2042 – Das Spiel ist erledigt, wenn es nicht bald besser wird, sagen Insider

Auch wenn EA und DICE immer wieder betonen, dass man Battlefield 2042 wie geplant unterstützen wird, kann man ein totes Pferd nicht ewig weiterreiten. Denn danach sieht es aktuell bei dem Shooter aus, der selbst intern kaum noch Unterstützung haben soll.

Gerade erst wurde die Season One: Zero Hour für Battlefield 2042 vorgestellt, der laut EA noch mindestens drei weitere Seasons folgen sollen. Am meisten enttäuschen die Spieler dabei die doch eher wenige Inhalte, die möglicherweise das Blatt auch nicht mehr wenden können. Genau diese sind dafür aber notwendig, da man andernfalls Battlefield 2042 schon in wenigen Monate zu Grabe tragen wird.

Nach außen hin ist man jedenfalls optimistisch, wie es in einer Q&A Session hieß:

„Dieses Spiel ist für uns ein Live-Spiel, wir haben im Moment vier Saisons geplant, aber wir wollen dieses Spiel am Laufen halten. Wir wollen, dass die Leute dieses Spiel spielen, wir wollen dieses Spiel so gut wie möglich machen. Wir haben kein Enddatum für dieses spezielle Spiel.“

Nur noch ein kleines Team daran beteiligt?

Glaubt man einem Bericht des Insiders Jeff Grubb auf Giantbomb, arbeiten intern nur noch wenige Entwickler an Battlefield 2042, die schon als „Skeleton Crew“ bezeichnet werden, um das Ding irgendwie am Laufen zu halten. Der Rest soll wohl schon mit einem neuen Projekt beschäftigt sein, was alles andere als gute Aussichten für Battlefield 2042 wären.

Unter diesen Umständen glaubt man nicht, dass Battlefield 2042 noch ausreichend unterstützt werden oder man auf dem vorhandenen aufbauen kann. Daher liegt es jetzt an den Spielern zu beweisen, ob sie noch wirklich Interesse an Battlefield 2042 haben. Die Season One scheint dabei ein wenig das Zünglein an der Waage zu sein, wie es weiter heißt:

„Das Wichtigste für uns ist, dass das Ziel von Zero Hour darin besteht, unseren Spielern das Potenzial zu zeigen, das dieses Spiel hat. Was wir den Spielern zeigen wollen, ist, wie sehr das Studio hier und das Studio bei Ripple Effect an Battlefield gearbeitet haben, wie sehr sie sich für dieses Spiel engagieren, wie sehr sie wollen, dass es gut wird – und wir hoffen, die Spieler werden es spüren. Wir hoffen, diese Woche zu sehen, dass die Spieler das wirklich spüren können, denn das ist das Ziel, das wir uns gesetzt haben.“

Die Season One: Zero Hour für Battlefield 2042 startet am morgigen Donnerstag,