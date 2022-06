Battlefield 2042 – Season 1: Zero Hour mit Termin & Details angekündigt

EA und DICE haben vor wenigen Minuten die Season One in Battlefield 2042 enthüllt, die sich Zero Hour nennt und am kommenden Donnerstag startet.

Die Season One entfesselt „das Unerwartete“, heißt es von offizieller Seite. Mit Hightech-Stealth-Helikoptern setzt man zu neuen Höhen auf einer neuen bergigen Karte an, eine neue Spezialistin – Ewelina Lis – tritt dem Kampf bei und kann dazu auf einen Raketenwerfer zurückgreifen, um den Himmel zu säubern, während sie ihren Trupp mit neuer Hightech-Ausrüstung zum Sieg führt.

Die neue Karte Exposure führt die Spieler in die kanadischen Rocky Mountains, wo man ein extrem vertikales Terrain erkundet. In Höhlen und zwischen Bergrücken erwarten die Spieler Boden-Luft-Kämpfe sowie enge Infanteriekämpfe.

Zur neuen Spezialistin heißt es: Als sich die Fahrzeugkiller-Expertin Ewelina Lis den No-Pats anschließt, müssen Feinde in der Luft auf der Hut sein. Sie verwendet einen neuen Raketenwerfer, um die Chancen gegen den Feind mit spielergesteuerten Projektilen und der Rüstungsjäger-Eigenschaft auszugleichen und so unschätzbare Informationen über beschädigte Fahrzeuge zu erhalten.

Auf der anderen Seite steht der neue Kampfhubschrauber RAH-68 Huron und YG-99 Hannibal zur Seite, die mit Radarablenkung und fortschrittlichen Verteidigungsfähigkeiten ausgestattet sind. Diese ergänzt um neue Waffen, wie der Ghostmaker R10 Armbrust, eine leise, aber tödliche Armbrust für kurze bis mittlere Reichweite, die vielseitig einsetzbar ist, sowie die BSV-M Marksman Rifle, mit der man seine Feinde aus der Ferne ausschalten kann. Dieser vollständig unterdrückte DMR feuert unter hoher Performance und ist in den richtigen Händen absolut tödlich. Außerdem hat man Zugriff auf einenGranatwerfer, der eine Rauchwand errichtet und damit zusätzliche Deckung bietet.

Abschließend werden neue Inhalte für Battlefield Portal erwähnt, darunter neue Funktionen und Arsenale für Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 und Battlefield 3. Ein neues Builder-Toolset für den Überlegenheitsmodus gehört ebenfalls zu den Updates.

Zu guter letzt wird es einen neuen Battle Pass geben, der in 100 Stufen kostenlose und Premium-Inhalte freischaltet. Die kostenlosen Stufen gewähren Zugriff auf Waffen, Fahrzeuge, Kosmetika und mehr. Durch das Abschließen der Premium-Stufen werden weitere Skins, BFC, Spielerkarten, Waffen-Talismane, Takedowns und mehr freigeschaltet.

Battlefield 2042 Season One Highlights

Neue Spezialistin: Ewilina Lis

Neue Karte: Exposure

BSV-M (Scharfschützengewehr) – Battle Pass Stufe 17.

Rauchgranatwerfer (Gadget) – Battle Pass Stufe 23.

Ghostmaker R10 (Werkzeug) – Battle Pass Stufe 29

YG-99 Hannibal (RU) – Battle Pass Stufe 10

RAH-68 Huron (US) – Battle Pass Stufe 11

Die Battlefield 2042 – Season 1: Zero Hour startet am 09. Juni 2022.