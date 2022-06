Bloober Team deutet Layers of Fear 3 an, was wird aus Silent Hill?

Bloober Team wird als Teil des Summer Game Fest ein neues Projekt enthüllen, das man heute mit einem ersten Teaser andeutet. Hoffnung auf Silent Hill braucht man sich aber auch weiterhin nicht machen, zumindest vorerst nicht.

Via Twitter hat der Entwickler ein Artwork veröffentlicht, das ziemlich sicher auf Layers of Fear 3 als nächstes Projekt hindeutet. Dass der Titel definitiv in Entwicklung ist, hatte man nämlich schon 2021 bestätigt, wonach das Franchise zu den Key-Säulen des Entwicklers gehört.

Damals hieß es dazu:

„Layers of Fear war für uns ein bahnbrechendes Projekt“, so Piotr Babiebo, CEO bei Bloober Team. „Es ebnete den Weg für Bloober Team und startete unser schnelles Wachstum, so dass wir mehr Geschichten entdecken konnten, die wir erzählen wollten. Ich bin wirklich froh, dass wir in diese Welt zurückkehren, weiser und erfahrener. Für mich ist es wichtig, dass wir diese Ankündigung während der Tokyo Games Show machen, da Japan für viele von uns die Wiege der psychologischen Horrorspiele ist.“

Gerüchten zufolge nennt sich der Titel auch nur Layers of Fear und soll Anfang 2023 für PS5, Xbox Series und den PC erscheinen.

Was wird aus Silent Hill?

Unklar ist nach wie vor der Status von Silent Hill und was die Vereinbarung mit Konami auf sich hat, die im vergangenen Jahr mit Bloober Team geschlossen wurde. Soweit man weiß, befinden sich noch mindestens zwei weitere Projekte bei Bloober in Arbeit, von denen eines vielleicht Silent Hill sein könnte.

Dass man nach den unzähligen Gerüchten noch nichts von dem Spiel gehört hat, könnte auf der einen Seite bedeuten, dass das Projekt einfach noch nicht soweit ist, um offiziell vorgestellt zu werden, oder die ganzen Spekulationen befinden sich auf einem totalen Irrweg. Manch einer ist auch der Meinung, dass man Silent Hill da lassen sollte, wo es ist – in der Videospielgeschichte.

Was Bloober Team derzeit tatsächlich in der Pipeline hat, wird schon in den kommenden Tagen herausfinden.