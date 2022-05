PlayStation Plus im Juni – Leak verrät das Line-Up

Mal wieder ist das neue PlayStation Plus Line-Up für den Monat Juni vorab ins Netz gelangt, das diesmal jedoch wenig spektakulär ausfällt. Auf welche Spiele man sich dennoch freuen kann, verraten wir euch folgend.

So deutet die übliche Quelle, die sonst auch ziemlich richtig liegt, dass God of War (2018) bei PlayStation Plus vertreten sein wird. Davon profitieren am meisten allerdings nur PS4-Spieler, da das Action-RPG für PS5 Spieler ohnehin zu PlayStation Plus Collection gehört. Zum Spiel an sich braucht man hier wohl nicht mehr viel sagen, das noch in diesem Jahr mit einer Fortsetzung bedacht wird. Wohl mit ein Grund, warum man das erste Spiel noch einmal ein wenig pusht.

Die beiden verbleibenden Titel kommen von Bandai Namco und Maximum Games, darunter Naruto to Boruto: Shinobi Striker und Nickelodeon All-Star Brawl, die ab dem kommenden Dienstag verfügbar sein werden. Die offizielle Bestätigung durch Sony wird am morgigen Mittwoch erwartet.

Weiterer Nachschub im Juni

Dass das Line-Up diesmal insbesondere für PS5 Spieler recht dünn ausfällt, dürfte mit dem Start des neuen PlayStation Plus am 23. Juni zu tun haben. Dann nämlich bekommt man hochkarätige First-Party Games nachgereicht, inkl. Ghost of Tsushima Director’s Cut, Demon’s Souls oder Destruction AllStars, die in den kommenden Monaten um weitere Titel ergänzt werden.

Das neue PlayStation Plus umfasst außerdem einige Titel von Ubisoft+ sowie unzählige PlayStation Klassiker der PSone, PS2 und PS3 Ära. Eine Übersicht dazu gibt es noch einmal unter diesem Link. Für PlayStation Plus User in der Stufe Extra oder Premium wird es zukünftig außerdem zwei Aktualisierungen des Line-Up pro Monat geben.